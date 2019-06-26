國際禁毒日︰中國社科院發藍皮書　指吸毒者持續增加

今天（26日）為國際禁毒日，中國社科院上海研究院、上海大學和社會科學文獻出版社聯合發布《國際禁毒藍皮書：國際禁毒研究報告（2019）》，指全球吸毒者數量持續增加，且新精神活性物質有取代傳統毒品的趨勢，又指「金三角」（泰國、緬甸、老撾）仍是中國海洛英和冰毒的主要來源地。



藍皮書指出，全球顯性和隱性吸毒者數量持續增多。根據2018年《世界毒品問題報告》顯示，全球約有1063萬人通過注射方式濫用毒品，其中126萬人因此感染愛滋病毒，比例高達11.85%。而「全球疾病負擔研究」最新公布的數據顯示，2017年因吸毒致死的人數增加至58.5萬人，平均年齡僅37歲。



同時，又稱為「策劃藥」或「實驗室毒品」的新精神活性物質，是繼傳統毒品（如鴉片、大麻和可卡因等）、新型合成毒品（如冰毒、搖頭丸、麻古等）後，流行全球的「第三代毒品」，而且有取代傳統毒品的趨勢。



聯合國毒品和犯罪問題辦公室發現，自2009年開始監測以來，新精神活性物質正以每周一種新品種的平均速度出現，目前世界各區域都已報告發現新精神活性物質，截至2017年已發現803種新精神活性物質，其數量及速度是其他毒品無可比擬。



藍皮書又指，雖然「金三角」地區罌粟種植面積略有下降，但仍保持高位，是中國海洛英和冰毒的主要來源地；而且該地區苯丙胺等合成毒品生產、加工、販賣問題日益突出，對雲南滲透來勢十分兇猛。



另外，中國對易製毒化學品的流出管控難度大、隱蔽性強，一定程度上助長境外毒品加工及生產；當局目前正加強國際禁毒合作，其中「中老緬泰」和「中越」邊境聯合掃毒行動、「瀾滄江－湄公河」聯合巡航等國際禁毒措施，對「金三角」毒品問題起到一定震懾作用。