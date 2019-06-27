多間幼園傳逼幼女賣淫警方介入　志願組織稱早已報案

內地網上瘋傳貴州的畢節、凱里等有福利院及幼稚院收取巨額賄賂，長期強逼院內的留守女童賣淫。消息周三（26日）深夜被媒體曝光後，省公安廳等迅速宣布展開調查，多間名稱相似的幼稚園發聲明否認。不過放出消息的志願組織就表示，他們早在月初已經報警。



「Starrynighto兒童保護」聲稱收到舉報，上述情況較大規模地發生在畢節、凱里的縣城地區，涉事學校疑叫風車幼兒園。但舉報內容的真確性無法核實，希望警方協助調查。另鑑於舉報者提供的訊息太少，組織擔心打草驚蛇，最初沒有在網上曝光疑犯的資料。



該組織又指，他們在本月初接到網民的材料後，一直跟進這宗疑似性侵案，並分別在本月2日、3日，通過電話及網絡報警。省公安廳、黔東南網警等對事件表示關注，宣布成立目專案組開展調查，但強調如消息不實，將依法追究造謠者責任。



但對於有關組織月初已經報案的說法，事發地畢節的市公安局就作出相當含糊的回應，該局宣傳負責人郭鈺透露媒髒表示，至少他本人沒有收到相關求助，「如果我收到反映，將會第一時間進行處置」。