趙克志：要加強全民宣傳教育　打贏禁毒戰爭

周三（26日）是國際禁毒日，國務委員、公安部部長、國家禁毒委主任趙克志在北京出席校園禁毒宣傳活動，他強調要以預防為先，加強全民宣傳教育、組織領導，在全社會形成自覺抵制毒品的濃厚氛圍，堅決打贏新時代的禁毒戰爭。



趙克志當日到中國傳媒大學，參觀了北京禁毒工作和首都高校禁毒志願者宣傳教育成果展，並出席2019年大學生暑期禁毒社會實踐活動啟動儀式，與參加暑期禁毒社會實踐活動的大學師生、禁毒志願者代表進行交流。



他指出，營造全民禁毒的氛圍具有重要意義，希望廣大青年學生要投身禁毒活動，努力貢獻智慧和力量；要通過多種渠道，深入鄉村社區，宣傳展開禁毒鬥爭的重要意義，揭露毒品的嚴重危害；要加強對失學留守兒童、涉毒違法青少年的心理輔導，使其自覺抵制毒品誘惑；要充分發揮專業知識，開發禁毒教學課程及培訓，為治理毒品問題獻計獻策。



他要求禁毒部門積極會同教育、共青團等有關部門，加強工作指導，做好協調聯絡，為大學生展開禁毒志願服務創造有利條件；各大專院校則要加強對實踐活動的組織領導，積極為學生展開社會實踐活動提供有力支持。