「反腐英雄」女兒失蹤29年　家屬挖出人骨尋求鑑定

在湖南懷化的埋屍案引起全國重視後，在河北邯鄲肥鄉縣，一宗發生在29年前的失蹤案，亦再次受到媒髒關注而映入大眾的眼簾。被官方稱為「反腐英雄」的地方官員郭建民，因舉報官場問題遭到連串報復，他女兒郭桂芳亦離奇失蹤，惟警方一直拒絕調查。家屬近日再找到多塊疑似人骨，他們堅信是郭桂芳的遺骨，正尋求有關部門幫忙鑑定。



郭建民在1984年擔任肥鄉縣常耳寨公社書記時，向官媒反映縣政府違反民主選舉，令數十名縣、鄉兩級幹部受到嚴肅處理。郭建民事後卻遭開除黨籍，郭桂芳幫父親寫材料平反，亦被單位辭退。1990年6月16日，郭桂芳到單位值夜班時突然失蹤，從此下落不明。



事隔3年後，肥鄉縣棉油廠後側的枯井中發現一具被大石壓住的女屍，家屬當時懷疑是郭桂芳，惟郭建民打算前去認屍時，屍體竟不翼而飛，警方未回應家屬的鑑定要求。到了2017年，家屬入稟法院勝訴，但縣公安局再次拒絕立案，稱該案已過了20年的追訴期。



郭桂芳的家人沒有放棄，近日聘請工人利用機械展開挖掘，在枯井30米處挖出幾塊疑似人骨，使這宗懸案再出現曙光。官媒評論指，目前並無相關證據表明郭桂芳失蹤，與其父親舉報選舉黑幕有關，但當地警方在處理此案時有否違法違規，就應該清楚調查及追責。