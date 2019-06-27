小學試題現電商品牌惹議　教育局否認植入廣告

江蘇南京一間小學，近日被揭考試題目涉及商業品牌植入，更要求學生為某產品寫廣告詞。有家長質疑，校方與各品牌方有利益輸送關係。當地教育局周二（25日）回應，出題者為該校老師，經查並無商業植入行為。局方指未來將加強督促，但暫未對該校及涉事老師作出任何處理措施。



涉事學校為南京棲霞區金陵小學。懷疑涉及商業品牌植入為3年級的語文科考試題。題目中出現國內多個知名電商商標，包括蘇寧、淘寶、拼多多、京東。學生需從中選擇答案，更需要為某防蚊扣設計廣告詞。



大批家長知悉後，認為試題「這是給蘇寧京東等電商平台做廣告嗎」、「讓小學生學習如何淘寶購物嗎」，又質疑出題者的權威性。惟有家長透露，因怕得罪老師和學校，所以他們僅私下討論，未有向校方反映。



當地教育局解釋，由於今年江蘇省教育廳嚴禁對中小學頻繁組織各種考試測驗，所以局方並無統一組織考試測驗，將出題權力給予校方，由各個學校根據自身情況採取出題形式。



局方表示，暫未清楚有問題試卷是該校獨立出題、多間學校聯合出題、抑或區教師發展中心命制的期末考試調研卷。但經了解，出題老師的初衷，僅為了讓學生學習社會生活實踐和語言文字運用，並不存在商業植入行為。