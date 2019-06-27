章瑩穎案被告擬用棄屍位置換减免死刑　檢方拒絕

中國女留學生章瑩穎在美國遭綁架殺害案，被告克里斯坦森（Brendt Christensen）周一（24日）被裁定3項罪成立，擇日判刑。官媒報道，辯方翌日（25日）曾提出用棄置章瑩穎屍體的位置，換取减免死刑，但被檢方拒絕。章的家屬發聲明對有關承諾表示懷疑，強調尊重檢察官決定。



辯方律師向法庭提出動議，指章瑩穎的家屬指控克里斯坦森拒絕提供幫助，與部分客觀事實不一致，將會給予陪審團錯誤的印象。他指克里斯坦森同意認罪，提供受害者遺骸的位置。但作爲交換條件，他希望接受終身監禁的刑罰而非死刑。



該動議還試圖限制章瑩穎家屬成員作證的人數，因為他們可以在量刑時對陪審團發表受害人陳述，進而影響判決的結果。



章瑩穎家屬周四(27日）透過代表律師王志東發出聲明：「我們得知被告聲稱他曾意圖認罪，並供認他對我們女兒的遺體的處置……我們當時得知，被告對我們的要求做出的回應是，被告的聲稱將不可能被核實，即無法保證我們找到遺體。我們對被告的聲稱表示懷疑，因為他過去曾經多次撒謊。」