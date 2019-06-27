村主任持槍殺人判死　27「保護傘」歸案

內地去年初展開掃黑除惡專項行動及深挖涉黑「保護傘」以來，多個黑惡犯罪組織被摧毀，同時有大批公安、檢察、司法人員被拘捕。其中江蘇淮安市淮陰區越河村前村委會主任、涉黑主腦聶元元去年12月29日被判處死刑後，與其相關的27名「保護傘」已相繼落網。



據了解，聶元元一案被公安機關定性為一宗重大黑社會性質組織案件。該案始於2017年12月18日，當天淮陰區境內發生一宗持械聚眾鬥毆事件，時任越河村委會主任的聶為首的黑社會犯罪組織，因與另一夥開賭場的人員為爭奪賭場生意發生械鬥，期間聶開槍導致對方其中一人死亡。



根據當地村民表示，37歲的聶元元在村內的名聲並不好，放高利貸、開賭場，無惡不作，甚至有指其取得村主任的職務，也是依靠不光彩的方式得來。另淮安市中級人民法院的判決書顯示，聶通過非法手段先後謀取了該職務，且以高額利率為誘，拉攏、結交國家工作人員，樹立非法權威，擴大影響力，嚴重破壞基層的政治生態和當地的社會經濟、生活秩序。



江蘇省公安廳去年10月公布的訊息顯示，淮安警方拘捕以聶元元首為的37名黑社會性質組織疑犯，破獲28宗各類犯罪案件，繳獲槍枝、砍刀及鋼叉等大批武器；聶被法院判處死刑，另一骨幹成員判囚終身，其他涉案人員被判處3年以上有期徒刑。



聶元元一案發生後，江蘇省多部門聯合發布敦促涉黑涉案人員投案自首，目前已有160多名公職人員投案。根據省紀委監委近日發布的通告顯示，截至目前，包括淮陰區公安局治安大隊前隊長邵霖等「保護傘」，已被紀檢監察機關連根拔起。



此外，據省紀委監委統計，自掃黑除惡以來，共查處黨員幹部和公職人員1482人，其中立案審查調查994人，組織處理488人；採取留置措施150人、黨紀政務處分454人、移送司法機關87人。