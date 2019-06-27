村民違建租給醫院　河間市國土局提告輸官司

一幢樓高7層、佔地甚廣的違規建築物，公然屹立在河北河間市臥佛堂鎮多年，期間甚至出租予私營醫院，市自然資源和規劃局多年來先後下達行政處罰決定書，責令被處罰人退還非法佔用的村集體土地，但至今依然無法清拆，該案在移交法院執行時，還多次被撤銷或不准予執行。



據了解，市國土局分別在2016年、2017年、去年及今年2月，對涉事的李姓村民下達4份行政處罰決定書。李某因不服去年5月31日下達的處罰決定，將市國土局起訴至法院，最終因被告未在法定期限內提交24份證據而敗訴。



臥佛堂鎮政府調查認為，該幢建築在未經合法批准下佔地興建醫院，鎮政府聯合鎮國土所多次到現場制止並下達停工書面文件，但涉事方仍在晚上偷偷復工。知情者稱，該違規建築是多部門監管下頂風而建，並在落成後租賃給一家民營醫院；直到去年6月，該醫院經多次民眾舉報後被迫停業、搬離。



舉報的村民質疑，該違規建築物是獲官員包庇下建成，「醫院雖然停業了，但實際上該建築每層佔地1800平方米，6層就上萬平方米，如此大規模的建築不可能僅在夜間施工就能完成」。舉報人又稱，過去多年先後向市住房和城鄉建設局、市城市管理綜合執法局反映，但得到的回覆是不具備查處上述涉嫌違法建設行為的職權。



對於市國土局在訴訟中落敗，承辦法官解釋稱，因為該局申請執行不符合受理條件或行政行為不合法，法院既要依法支持和保障，也要依法監督行政機關行使職權和行為。惟有內地律師認為，法院不應對行政機關對涉事人如何處罰、怎樣罰作出判斷，只能對行政機關的處罰法律程序是否合法作出判斷，而上述情況則不屬於適用法律錯誤。