習近平起程赴日出席G20峰會　劉鶴隨行

據內地官方電視台消息，中國國家主席習近平周四（27日）上午已離京，前赴日本大阪出席二十國集團（G20）領導人第14次峰會。美國白宮則公布，美國總統特朗普將於香港時間周六（29日）早上10時30分，在大阪與習近平會面。



據了解，習近平這次在G20的行程緊密，包括出席峰會四階段全體會議，討論關於世界經濟和貿易、數碼經濟、包容和可持續發展、基礎設施、氣候、能源、環境等議題，並會與多國領導人舉行雙邊會談。



出席峰會期間，習近平亦將出席3場多邊會議，包括金磚國家領導人非正式會晤、中俄印領導人非正式會晤、中非領導人小型會晤，就深化新興市場和發展中國家合作、落實聯合國2030年可持續發展議程等重大問題加強溝通協調，推動務實合作。



此行陪同習近平出訪的人員包括：中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等。