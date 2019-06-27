「絕命毒師案」重審　副教授無期徒刑改囚15年

被稱為內地版「絕命毒師案」的湖北武漢市製毒案，4名被告近日經重審後獲得改判。該案辯護律師周二（25日）透露，被告之一的華中科技大學前副教授張正波，由判囚終改為15年有期徒刑。



該案始於2014年11月25日，武漢海關駐機場辦事處郵檢科人員當天查獲武漢凱門化學有限公司（下稱凱門公司）的包裹，內有被列國家管制的一類精神藥品「亞甲二氧基甲卡西酮」；隨後該公司股東張正波被拘捕，由於其當時擁有大學教職，因此被稱為「絕命毒師」。



武漢市中級人民法院2017年3月對該案作出一審判決，認定楊朝輝負責產品銷售接單、客戶聯絡；張正波負責技術指導；被告人馮靜負責收取貨款、下達生產指令、購買原料、包裝發貨及速遞跟蹤；被告人鮑俊喜負責研發、改進產品及指導工人生產。4人中，最高刑期為死緩，最低則處15年刑期；宣判後，各人均提出上訴。



去年5月2日，湖北高級人民法院裁定該案「事實不清，證據不足」，撤銷原判，發回重審。同年11月27日，武漢中院開庭再審，張正波及其辯護律師均認為，精神藥品有雙重屬性，是否為毒品，需視乎視流入非法渠道造成危害，又指涉案物品既可用於製毒，也能做藥，檢方沒有查明物品去向，未能證明流向吸毒販毒人員，因此不能認定為毒品；公訴人則認為，內地刑法對毒品有明確定義，國家管制的一類精神藥品，如果沒被用於治療便是毒品。



及至上周四（20日），法院重審認為，張正波等人案發後主動自投案，當庭認罪、悔罪，可從輕改判，裁定楊朝光犯走私、販賣、運輸、製造毒品罪，判處無期徒刑；鮑俊喜及馮靜因分別改囚13年和10年；至於同樣獲改判的張，認為量刑過重將再次上訴。