網傳幼園逼幼女賣淫　警發通報否認事件

內地周三（26日）網傳貴州的畢節、凱里等地，有福利院及幼稚園收取巨額賄賂，長期強迫留守女童賣淫，更企圖向她們注射或餵食春藥。消息曝光後，警方展開調查，至周四（27日）發布通報稱，未發現網上所述情況；經審詢，發帖人趙XX承認編造信息，圖片均為其從網上收集，目前已被依法採取強制措施。



通報指，民政部門開展全面排查，省民政廳派出2個工作組核實情況。畢節市民政部門對當地9間福利院、黔東南州6間福利院，及當地設有兒童部的5間社會福利院全面排查，並未發現網傳的兒童賣淫情況。而網傳涉事的「風車幼兒園」，黔西和七星關區各有1間「大風車幼兒園」，均未發現相關情況。



而網傳女童躺在床上圖片，經核實，原圖是去年7月一名博主在微博上發布其女兒在幼稚園床上休息的生活照。另一張網傳的白衣女童圖片，亦有多名網民證實為舊圖。



網上另有多張聊天截圖顯示，疑似談論性侵福利院或幼稚園女童的對話，有人更稱每年花費10萬元人民幣（約11.6萬港元），暫未知截圖真偽。另有疑似幼稚園職員在微信上談論向幼童注射激素並餵食催情藥，警方仍在核實訊息真假。