濟南地盤發現疑似丁寶楨墓　市文物局：未能確認

山東電建第一公司一個位於濟南祝舜路的在建項目地盤，本月10日發現疑似晚清名臣丁寶楨的墓地。濟南市文化和旅遊局周三（26日）發布市文物局關於該發掘情況的通報，稱目前未能確認該墓葬主人為丁寶楨。



通報稱，濟南市考古部門嚴格按照規定的田野考古發掘程序，用了8天時間，完成該地盤的疑似丁寶楨墓搶救發掘、影像資料提取、圖紙資料繪製等工作。該墓葬為「凸」字形澆漿墓，由墓道和墓室組成；墓室是用石灰、草、土石塊等混合而成的三合土修築，墓頂和南墓壁被全部破壞，西墓壁僅殘存一底部，東墓壁尚殘存部分牆體，墓壁中部以下繪有三層腰線磚和青石板圖案，室底部已被破壞，沒有發現葬具、人骨及隨葬品等實物和碑刻。



至於墓葬年代及墓主人身份，通報指出，在進行考古發掘同時，考古人員查閱部分文獻資料，根據《皇清浩授贈四川總督丁文成公墓誌銘》拓本、民國時期《續修歷城縣誌》記載，丁公墓在華山之陽，但並沒有明確具體位置。



根據曾居住在墓地附近的居民憶述，丁公墓於1958年遭到破壞，封土被剷平，墓室青磚與棺木被徵用。按照《清會典》規定的清代官員葬制規格，丁寶楨官居四川總督，正二品，配享塋地八十步、墳高一丈四尺及神道、神道碑、石像生等。連同前期媒體報道，丁公墓地應該是按照規制營建，但該墓葬規格與丁寶楨身份不相符，因此不能確認為丁寶楨墓，推測該墓主生前應為清代富裕人家。