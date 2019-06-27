內地4570萬成人患哮喘　逾71%從未被醫生診斷

由中國著名呼吸病學與危症醫學專家王辰院士團隊主導，聯同數十家醫院機構及大量專家共同參與的最大規模哮喘研究，近日在醫學期刊《柳葉刀》發表研究結果，指出目前內地有4570萬成年人患有哮喘。



研究顯示，內地20歲或以上人群哮喘患病率為4.2%，男性患者有2570萬名，女性則有2000萬名；當中26.2%存在肺功能氣流受限，而且年齡愈高，比例亦愈高。研究表明，過敏性鼻炎、吸煙、幼年時期肺炎或支氣管炎病史、父母有呼吸系統疾病史、低教育程度與哮喘患病風險增加有關。



另外，吸煙者較非吸煙者更易罹患哮喘，患病率分別為5.8%和3.5%；在非吸煙人群中，大氣污染、生物燃料使用導致室內空氣污染暴露，以及居所霉斑暴露可增加哮喘的患病風險。研究又顯示，患者中有71.2%從未被醫生診斷，只有5.6%接受基本治療。



中國成人肺部健康研究負責人、中國醫學科學院北京協和醫學院院校長，以及國家呼吸臨床研究中心主任王辰院士指出，哮喘是內地常見病、多發病，已經成為主要、亟需認真面對和解決的公共衞生與醫療保健問題之一；專家們建議，內地各項衞生保健與疾病防控政策與規劃中，應該將慢阻肺、哮喘等重大呼吸疾病放在重要位置，以盡快補齊呼吸疾病這一整體疾病防控中的突出短板。