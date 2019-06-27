成都發現明代建築遺址　出土龍鳳紋琉璃構件

四川成都市文物考古研究院去年7月，展開對位於正府街一處建設用地進行文物勘探發掘。經過近10個月的勘挖，研究院周三（26日）發布考古成果，在遺址起出大量龍紋、鳳紋琉璃構件，並揭露一組從晚唐五代沿用至南宋時期的大型建築基址。



據了解，明代建築遺址主要分布在發掘區南部及北部，並以兩座建築基址為代表，反映建築群至少存在東西兩組院落。南側建築基址還保留着部分地磚、排水溝及房屋墊土，地磚由大塊方形紅砂石砌築；北側建築基址四周有卵石拼砌的散水，砌築考究。在遺址中起出的大量仿木建築構件，包括琉璃龍紋、鳳紋滴水，琉璃鬥拱、脊筒等脊樑上的大型構件，以及龍、獅子、麒麟、天馬、海馬等屋脊走獸。



至於唐宋時期建築遺蹟，主要分布於發掘區中部，根據出土瓷器判斷，修建年代可分晚唐、五代與宋代3個時段。初建於晚唐時期，建築規模較小；五代時期進行大規模擴建，以建築間的天井為分隔；宋代基本沿用五代時期的建築朝向與大部分磉礅，並進行小範圍增補或改建。考古人員在解剖磉礅時，發現了少量瓷片，以晚唐五代時期的邛窯為主，如大餅足或玉璧足碗，低溫青黃釉綠彩瓷片等。