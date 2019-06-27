華為：曾付逾60億美元專利費　8成給美國公司

中國科技巨企華為周四（27日）在深圳總部發布創新和知識產權白皮書，披露華為累計對外支付超過60億美元（約468億港元）的專利費，用於合法使用其他公司的專利，其中近80%支付給美國公司。華為首席法務官宋柳平表示，知識產權是創新的基礎，呼籲勿將知識產權政治化。



該白皮書名為《尊重和保護知識產權是創新的必由之路》。內容指出，截至2018年底，華為累計獲得授權專利87805項，其中有11152項是美國專利。自2015年以來，華為獲得的知識產權收入累計超過14億美元（約109億港元）。



宋柳平稱，將知識產權問題政治化會威脅全球技術的進步，華為主張通過法律程序來解決知識產權糾紛。他亦指，沒有一間公司可以靠偷竊而領先世界，華為在過去30多年的經營和發展歷程中，從未被法庭認定存在惡意竊取知識產權的行為，也從未因此被判承擔賠償責任。



他又指，華為的眾多創新技術已融入3G、4G和5G公開標準中，即使有些國家的客戶沒直接購買華為產品，但他們事實上也在使用這些核心專利，分享華為的技術貢獻。最後他表示，華為不會將其專利組合「武器化」，願與全世界繼續分享5G等技術成果。