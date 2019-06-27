工會提讓步新方案　長榮稱將研究是否協商

台灣的長榮航空空服員罷工進入第8天，工會周三（26）討論調整訴求後，周四（27日）公布修正方案，作出多項讓步。資方則表示，要待看到書面方案及內部研議後，再決定是否與工會協商，但恐怕不會即日有結果。另長榮宣布周四共取消110班航班，當中12班來往香港及台北。



工會經過一晚現場分組討論8大訴求後，早上宣布4項調整包括，爭取過夜航班的方案，由9航線減至兩航線；接受每月勞資會議，每季董總會議，每半年檢討班表及服務流程，提供勞工相關必要資訊；不堅持調整日支費，同意公司飛安服勤獎金方向；同意不以薪酬作為禁搭便車差別待遇，以其他促進工會團結方案代替。



勞資雙方目前仍就部分空服員無法取回「三寶」（護照、台胞證、員工證）爭拗，長榮的代表律師前往罷工現場，表示已收到32名空服員委託，要求工會律師在周四上午10時前，將三寶送到公司大門警衞室，否則採取法律行動。但工會拒收法律文件，雙方不歡而散。長榮的委任律師表示，稍後將前往報案，依妨礙護照條例方式控告工會幹部。



有航空業界人士認為，工會如今作出讓步，長榮下一步要評估讓罷工持續的代價。該業界人士稱，由於長榮使用大量租機，每天需承擔約3000萬新台幣（約768萬港元）的租金。