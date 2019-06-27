狂徒生日當天街頭暴打女子　向鄰居稱打腫手

針對日前在遼寧大連發生的女子遭當街暴打事件，大連公安週四（27日）淩晨發通報稱，涉嫌毆打並猥褻吳姓女事主的王姓男子經已被刑事拘留，至於吳女經醫生診斷並接受治療後經已出院。有報道指，王男案發後表現正常，又向鄰居稱手腫了打撲克不能洗牌。



經警方調查，上周六（22日）凌晨零時許，29歲的吳女與于姓女友酒後結伴返家，兩人分手後吳女遇上31歲的王男，突然遭對方暴打至暈倒，再遭猥褻，之後王男乘的士逃離現場。于女返家後因無法聯絡上吳女，擔心其出事，於是前往吳女住所查看，途中遇上吳女剛醒來。吳女當時用于女的手機報警。



警方接報後到場，先登記了吳女的身份，並拍照和錄影存證，吳女便由于女陪同前往大連醫科大學附屬第一醫院就醫，再於當日上午，由表姊陪同到派出所錄製口供。警方根據線索於周二（25日）晚上11時許，在甘井子區南關嶺將王男逮獲。經訊問，王男承認當晚因女友提出分手拒絕與其見面，當走到案發現場遇到吳女，因而情緒激動，於是對吳女毆打並猥褻。



據記者從王男父親口中得知，王男曾從事討債工作，就王男毆打女子一事，其父僅稱沒想到兒子會這樣做。之後記者從王男的鄰居處獲悉，王家經濟狀況不太好，王男的母親因患白血病，花了很多錢治療，一年前王母離世。王父今年60歲、無業，身體不好。該鄰居指，王男不是愛惹事的人，平日常與和鄰居一起打撲克。案發當日是王男的生日，他約了2個朋友回家喝啤酒打撲克，後來又出外喝酒，認為事件是因為王男喝酒喝多了所致。