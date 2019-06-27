中日領袖會面料達多項共識　強調「永遠的鄰國」

中國國家主席習近平周四（27日）中午已抵達日本大阪，準備出席二十國集團（G20）峰會，稍後他將與日本首相安倍晉三會面及共進晚餐。有日媒引述官員消息指，雙方會強調中日合作十分重要，將兩國關係重新定位為「永遠的鄰國」。



報道指出，習近平及安倍會面將達成多項共識，包括確定兩國領袖保持恒常及緊密的高層級往來，以及習近平明年春天以國賓身份訪日。由於中日之間在地理上是無法分離的鄰國，強調「永遠的鄰國」是要確認雙方關係不再惡化，深化合作。



報道亦指，其他共識將包括，在海洋安全保障方面加強合作，不再互相威脅；在經濟方面從競爭轉為協調、合作，建立自由公正的貿易體制；國民交流方面，將今年定為中日青少年交流推動年，藉教育旅行促進青少年的交流；在環境、氣候變遷等領域亦加強合作。報道指中方希望習近平明年訪日時，能發表中日關係的第5份文件。



新任中國駐日大使孔鉉佑受訪時則表示，希望中日兩國共同做好世界經濟和自由貿易體制的「穩定錨」和「推進器」。他指，中美經貿摩擦升級，嚴重擾亂中日、亞洲與世界的產業鏈，減少日本對華出口，還削弱了日本在華企業盈利能力。適逢日本今年進入令和時代，中日關係正站在歷史新起點，他期望兩國增進政治互信，深化互利合作，妥善管控分歧。



今次是習近平自2013年出任中國國家主席後首度訪日，也是胡錦濤2010年在橫濱出席亞太經合組織峰會後，再有中國領導人訪日。