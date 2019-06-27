百萬螢火蟲展覽遭抵制　網民：是牠們的墳墓

上海周浦花海生態園周六（29日）將舉辦百萬螢火蟲展覽，惟宣傳工作一出隨即引發爭議，螢火蟲愛好者及業界專家紛紛反對，表示會影響當地生態環境，有人甚至稱這種商業活動是牠們的「墳墓」。



據活動宣傳指出，此次大型螢火蟲放飛活動將持續到8月，聲稱所有螢火蟲都是人工繁殖，並非野外捕捉。不過有網民質疑，螢火蟲雖然在城市多銷聲匿迹，但並非像商家宣傳般「野生很少，無從捕捉」，一些人煙稀少的偏遠山區，仍保存着較好的螢火蟲棲息地。



有網民表示，螢火蟲一般只能存活7至15天，在這短暫時間裏，他們透過發光尋找對象繁育種群，可惜人類卻以燈光誘捕，再經漫長運輸至不適合牠們生存的城市，有的在抓捕過程中受傷；有的捱不過在運輸途中高溫而亡。



有專家亦指，螢火蟲雖然可以人工繁殖，但短期內達到百萬隻的規模幾無可能，即使可以達到，成本亦十分高，「那些追求短期商業利益的公司，怎麼可能投入高成本去人工繁殖？」



網民續稱，商業螢火蟲活動之所以能一次又一次地舉辦，因為目前尚無保護的法律。野生動物保護部門回應稱，螢火蟲非保護動物，執法依據不足，的確只能以宣傳教育、勸導為主，還望商戶能以良心行事。