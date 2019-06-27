長沙地鐵工程涉受賄　逃美官員遭華檢方申請沒收財產

投資上百億元（人民幣．下同，約116億港元）打造的湖南長沙地鐵二號線，兩年多前爆出主體結構滲漏，負責工程的長沙軌道集團前董事長彭旭峰，隨即攜妻子賈斯語潛逃到美國，目前正被國際刑警通緝。湖南省岳陽市中級人民法院周四（27日）曝光彭旭峰夫婦涉貪案的詳情，指彭受賄超過2.38億元（約2.75億港元），且通過地下錢莊或借用他人帳戶，將賄款轉移到海外。



綜合媒體報道，在長沙地鐵二號線爆出滲漏醜聞後，已調任湖南基建投資集團董事長的彭旭峰，得知有人告發他插手長沙地鐵工程，先於2017年3月10日安排妻子出國，他再於同月24日外逃至澳洲，再轉往美國。岳陽市人民檢察院同年4月1日對彭涉嫌受賄立案偵查，25日決定對其逮捕；至同年5月10日，國際刑警正式對彭旭峰發布紅色通緝令。



據岳陽市人民檢察院查證，現年53歲的彭旭峰在2010年至2017年期間，單獨或夥同賈斯語、弟弟彭耀峰等人，利用自己擔任長沙市住建委副主任、長沙市軌道交通集團黨委書記、董事長等職務上的便利，為湖南和信工程等單位和個人在工程承攬、土地承租、設備採購上謀取利益，並收受約2.38億元及12萬美元（約93.6萬港元）賄款；賈斯語則將彭受賄所得的4299萬元（約4971萬港元）轉移至境外洗錢，部分用於購買房產、國債等。



檢察機關其後依法扣押並凍結彭旭峰、賈斯語在內地的涉案財產，折拾約1.04億元（約1.2億港元）。另應中國司法機關刑事司法協助請求，澳洲、塞浦路斯、新加坡已凍結彭旭峰夫婦的4處房產、250萬歐元（2220萬港元）國債，及用於購買基金的50萬美元（390萬港元）。針對彭氏夫婦在通緝一年後仍未到案，檢察機關早前提出沒收在內地已扣押或凍結的，岳陽中院已於周日（23日）立案受理。



至於當年未有跟隨兄長潛逃的彭耀峰，由於涉嫌與彭旭峰共同受賄逾2億元（約2.32億港元），已於去年12月26日被岳陽人民檢察院提起公訴；案件今年3月28日在岳陽中院開庭，彭耀峰當庭認罪、悔罪，惟法庭至今仍未宣判。