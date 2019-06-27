中方堅決反對華企被列美實體清單　冀兩軍成關係穩定器

中國商務部周四（27日）召開例行新聞發布會，發言人高峰回應提問時，表示堅決反對美國將中國企業列入國家安全的實體清單，禁止它們未經華府批准下購買美國零部件。中方指，將美國企業列入清單時會考慮3大因素。國防部同日舉行記者會，發言人任國強指，注意到美國國防部領導層換人的情況，會努力使中美兩軍成為兩國關係的穩定器。



美國近日把4家研發軍用超級電腦的中國企業，以及1家有解放軍背景的研究所列入「實體清單」。高峰指，今年以來已有47家中國企業被美國列入出口管制「實體清單」，中方認為此做法是在泛化國家安全概念及濫用出口管制措施，違背市場競爭原則。他補充，美方的做法不利於解決貿易不平衡問題。



另對美國聯邦快遞（FEDEX）早前因誤把華為包裹轉運美國，又曾向客人退回一部寄到美國的華為手機一事，中方會否把聯邦快遞列入清單之中，高峰回應會考慮該實體是否存在針對中國而實行封鎖、斷供或其他歧視性措施行為；而該行為是否基於非商業目的，違背市場規則及契約精神；包括是否對企業、國家安全構成威脅或損害。



高峰強調，中方針對的是出於非商業目的及扭曲市場的做法，而商務部同日發布《關於規範快遞與電子商務數據互聯共享的指導意見》，規定電子商務平台經營者不得通過限制數據互聯共享，阻礙電子商務當事人自由選擇快遞公司的服務。