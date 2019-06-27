全國今年首5月破逾4500宗食安罪案　拘逾8500人

中國公安部周四（27日）在北京召開新聞發布會，通報今年以來全國公安機關打擊危害食品安全犯罪的工作情況。據指今年頭5個月，全國共偵破食品安全犯罪案件4500多宗，逮捕疑犯8500多名，搗破黑工廠、黑工場、黑窩點3800多個。



據知，公安部自今年初整合多個業務局相關職責，專門組建了食品藥品犯罪偵查局，統一辦理打擊食品、藥品和知識產權、生態環境、森林草原、生物安全等領域犯罪職責。該局局長呂武欽指出，由於中國經濟正由高速增長向高品質發展方式轉變，加強知識產權保護迫在眉睫，將打擊侵犯知識產權犯罪從經濟犯罪偵查局劃轉到食品藥品犯罪偵查局，與打擊食品藥品、假冒偽劣商品犯罪等職責進行有機融合。



據了解，食品藥品犯罪偵查局正積極會同有關部門研究，部署全國公安機關開展為期半年的集中打擊行動，至於打擊重點可分成3個層面：一是針對肉製品、食用農產品、假冒知名品牌酒類等產品類別進行打擊；二是針對商場超市、批發市場、農村集市、學校周邊等產品市場排查線索；三是針對網上食品藥品銷售活動進行打假行動。