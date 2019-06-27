惡男因感情糾紛當街砍死7歲女　遭路過法警制服

廣西桂平市金田鎮一名黃姓男子，因與一名陳姓女子發生感情糾紛而懷恨在心，周二（25日）下午5時許竟持刀追砍陳女的母親及7歲女兒；一名法警路過現場時，立即上前協助陳女的弟弟制服黃男，惜女童已當場身亡，陳母隨後被送院治療。目前，案件仍在調查當中。



據了解，黃男當天下午駕車前往陳家尋找陳女，到其家門時，剛好遇見陳弟騎電單車接外甥女放學回家；陳弟見黃男又上門找麻煩，便警告他不要再糾纏姊姊，雙方發生爭執，黃男隨即回到車上取出事先準備的菜刀，揚言要把事情鬧大。陳弟見黃男拿出菜刀，立即跑回家中取刀，豈料黃男趁機狂砍留在電單車上的女童，又砍傷前來保護孫女的陳母。



待陳弟拿出菜刀返回現場時，女童已躺在血泊之中，陳弟立即上前與黃男博鬥。此時，正駕駛警車返回法庭的法警李燕強，目睹這一幕，連忙拿起警棍衝上去，一招「空手奪白刃」把2人的菜刀奪走，再將黃男制服。



數分鐘後，派出所民警亦趕到現場，李燕強便將黃男交予警方處理。事後，陳的母親因受傷被送院治療，幸無大礙。至於李燕強在搏鬥期間，右腿大腿內側肌肉拉傷，被送院檢查。