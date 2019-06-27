民生項目存漏洞　逾85億人民幣建房資金被挪用

內地各類民生項目資金，去年出現被挪用、閒置等情況問題嚴重。中國審計署周三（26日）發布上年度的財政收支審計工作報告，揭示一項涉及85.4億元（人民幣．下同，約98.75億港元）保障性安居工程資金被套取挪用。另報告又指，全國多個省市出現違規發放養老金、資金閒置等情況，且數額非常龐大。



報告指，全國多達1118個縣市去年斥巨資，興建及建成逾250萬及195萬套公共房屋，可惠及至少518萬戶家庭。但審計署發現，有至少85.4億元資金被套取挪用，另有754.68億元（約872.2億港元）資金未及時安排使用或分配不細化。此外有近25萬套公租房建成後1年仍然掉空。當局又發現，全國有逾650個、涉及3.91萬畝土地的項目中，出現手續不全、閒置或被挪用。



除了住屋政策出現問題，內地就業補助資金和失業保險基金亦有同類情況。當局指出，去年全國11省內，有50間機構及69騙取套取、挪用國家逾5572.6萬元（約6443.8萬港元）公帑；17省中有209市政府，向不合資格的單位和個人發放3.3億元（約3.8億港元）補貼或貸款；4省12市中則出現7.9億元（約9.1億港元）的補助資金。



局方又指出，有13省的全國職工基本養老保險基金因審核不足，違規向7.75萬人發放約近3億元的養老金；另有逾4000人未有參加養老保險計劃，或未有繳交逾保費的情況。顯示出內地目前基金管理的規範不足，存有各類漏洞。



此外，目前內地醫療保險基金管理系統中，出現滯後情況，令騙保行為屢屢得手。當中遼寧錦州有醫院在2015年2017年間，向醫保部門報銷騙取基金1012萬元（約1170萬港元），現已移送公安機關查處。