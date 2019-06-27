台媒發布縣市競爭力排名　高雄排近榜尾

台灣高雄市長韓國瑜上任後，屢次強調要振興當地經濟。不過有台媒近日公布今年「縣市總體競爭力」的排名中，高雄市竟跌出頭十名以外，更是該市首次。然而韓國瑜近日的民調未見好景，事件讓他雪上加霜。



六都的排名中，台北依然穩居榜首，其次為新北、桃園、台南、台中、高雄。而13縣市排行榜中，新竹排名第一，其次則為台東、嘉義。曾在2015年排名第七的高雄，往後排名一直下跌，至今年最新的排名則只有第12位，成為首次跌出頭十以外。



另美媒報道，韓國瑜成政界巨星的政途中，背後疑有專業人士策動，又指可能是中國大陸政府所為。報道指，韓國瑜粉絲專頁的3名管理員疑來自騰訊員工，其中兩人更曾在多間外企擔任公關職務。報道出街後，有網民發現韓國瑜粉絲專頁的3名管理員近日突然換人，事件引發台灣輿論。



另外，前立法院長王金平周四（27日）參觀藝術展覽，參與了展場的抽籤活動，得到第十八籤上上籤，指「活學活使，只是第一步。要做到出手無招，那才是真是踏入了高手的境界。」籤文指，在事業上真正的職場達人必是活學活用，舉重若輕，游刃有餘，願望也會不知不覺地實現。