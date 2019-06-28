綠鬣蜥在台過度繁殖　闖基地礙軍機升降

台灣的綠鬣蜥過度繁殖，形成龐大族群在農田亂竄，就連位於屏東、台南的空軍基地也傳出被綠鬣蜥入侵，要勞動空軍派員捕獵，以防綠鬣蜥走入跑道影響戰機升降。



屏東空軍基地多年前發現綠鬣蜥入侵，當時地勤人員正替多架運輸機、預警機和反潛機進行起飛前檢查，一名士官正駕駛吉普車在跑道上來回驅鳥，看見跑道前方有疑似木頭，上前仔細一看，發現竟是一隻綠鬣蜥，其後該綠鬣蜥迅速消失在草坪中。



另在台南空軍基地，官兵也曾於樹上及草坪發現綠鬣蜥的蹤迹，而且數量頗多。為防止綠鬣蜥侵入跑道，空軍司令部曾下安全通報給所有空軍基地加以防範，又命基地勤務大隊組成「獵龍大隊」，捕捉這些不速之客。



空軍擔心，白天跑道上如有物體侵入很容易被地勤人員發現，但綠鬣蜥是夜行動物，白天不會出沒，而基地幾乎每天都有戰機進行夜航訓練，萬一有綠鬣蜥闖入跑道，後果不堪設想。



綠鬣蜥原產於中南美洲，台灣初期引入為寵物飼養，後因綠鬣蜥成長後體型過於龐大，常遭棄養以致在野外繁殖擴散。成年綠鬣蜥體長可達1.5米以上，由於食量大，對農作物造成損失。另綠鬣蜥常於溝渠挖洞產卵，造成排水設施結構損壞及堤岸侵蝕，危及居民生命財產安全。