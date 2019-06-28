少女無辜被拉入後樓梯圍毆　耳膜穿窿遺心理陰影

浙江溫州14歲少女小美，上月25日在當地逛商場時，因出於好奇望向一名女學生的紋身，被人拉入後樓梯掌摑、辱罵了數十分鐘，不但耳朵鼓膜被打穿，還留下嚴重心理陰影。警方周四（27日）宣布已傳召4名打人的未成年女生到案，將按受害人傷勢依法作出處理。



小美的母親朱女士透露，女兒當晚7時許到美美時尚廣場參加漢服聚會，因為女兒剛接受過手術，她將女兒送到商場後，便在一樓等待。過了約2個小時，她再見到女兒時，卻發現她兩邊臉頰紅腫，還說耳朵痛。她多次追問，女兒才說出被人欺凌的過程。



小美當時在商場遇到幾名陌生男女，其中一名女生手上的紋身圖案很特別，她於是多望了幾眼。未料對方一行人發現後，即時把她拉入樓間，其中4名女生不斷出手掌摑她，而同行的另名3同男生則在旁拍片起哄。施暴後，對方向小美要了微信，威脅她不准告訴家長，又買了一瓶凍飲料讓她敷臉消腫，以防遭家長看出。



朱女士後來從打人女生的家長手上，取得事發時的片段，片中身穿綠色漢服的小美被4人包圍輪流掌摑，小美揞着臉痛哭躲避，連頭都不敢抬起。但打人的女生非常興奮，且似乎很有經驗，見小美受不住後便說：「耳鳴了，換一邊，換一邊打！」拍片的男生則在旁指揮，笑着說「使出那個左右左右（打左右臉）」、「放大招」、「聲音小一點」...



事件除了對小美的身體造成創傷外，也為她帶來心理上的後遺症，包括不敢出門、不敢直視他人、不敢獨自睡覺等，更因此無法上學，請了十多天假。打人的女生至今未有道歉，在事件被媒體廣泛報道後，部分人竟然還在微信朋友發文炫耀，稱自己「上了新聞」。



「女兒長那麼大，我從來沒捨得打過，卻有陌生人對她這樣。」朱女士氣憤地表示：「不能因為他（她）們年少無知，就原諒他們這樣的行為，不是我女兒也會有其他人被打，我想要他們都受到懲罰！不能因為家長監護失職，就縱容這些未成年人狠毒地打人傷人！」