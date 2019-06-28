大阪G20：習特握手短暫交談　特︰無承諾暫緩關稅

在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會周五（28日）開幕，德國總理默克爾、俄羅斯總統普京等領袖於早上抵達。東道主日本首相安倍晉三與美國總統特朗普，率先舉行會談。各國領袖在G20峰會拉開帷幕前一同拍攝大合照，中國國家主席習近平在拍照前主動走向特朗普前面握手，兩人短暫交談。特朗普表示期待周六（29日）的習特會可取得貿易成果，但表明並未承諾暫緩對華加徵關稅。



重點更新：

● 首天峰會結束，各國領導人前往大阪城公園內的大阪迎賓館觀賞表演及用膳。

● 特朗普表示，期待周六與習近平的會面富成效。

● 習近平就世界經貿發表講話，呼籲國際合作，並提出5項中國貿易措施。

● 特朗普與普京會面，前者應記者提問向普京笑稱︰「不要干預大選。」兩人均面露笑容。

● 峰會首先聚焦於數碼經濟，特朗普呼籲中國及印度保障5G網絡安全。

● 習近平主動與特朗普握手，兩人短暫交談。

● 安倍逐一歡迎各國領袖，並一同拍攝大合照。

● 金磚五國的中國、俄羅斯、巴西、印度及南非的領袖舉行會談。

● 安倍與特朗普舉行會談後，再一同與莫迪舉行三邊會談。

● 消息稱，美國貿易代表萊蒂澤將已於下午，在帝國酒店與中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴舉行會晤。



特朗普在峰會期間表示，期待周六與習近平討論中美貿易糾紛的會談收到成效，形容「將會是非常興奮的一天」。他表示，相信將很有可能與中國在貿易談判取得成果，但又指「沒有承諾過」半年內不對華額外加徵關稅。中國外交部則表示，兩國的工作團隊正就準備工作保持密切溝通，並會就習特會及時發布消息。



各國領袖在大合照後出席工作午膳，有白宮官員稱席上討論了「增長、投資和貿易」話題，氣氛團結；每位領袖均重點提及改革世界貿易組織的話題。而就美國加徵關稅，該官員稱無印象有人直接提起，又稱多個領袖的語調都是積極，只有中國較為負面。



安倍於香港時間周五早上7時半，與特朗普舉行會談。安倍於會談伊始表示：「短時間內美日頻繁來往，是牢固同盟的證明；特別是上月，（特朗普）作為令和時代第一位國賓訪日，再次感謝。」安倍稱希望在G20大阪峰會上，通過致力解決全球經濟持續發展等國際社會課題，發出強而有力的信息；又稱沒有美日的合作不能實現，並將尋求峰會取得成功。特朗普則表示，才離開日本不久又再回來，今次的峰會相信會十分成功。



特朗普與安倍會面後，一同與印度總理莫迪舉行三邊會談。期間莫迪強調了印度在美日印保持緊密聯繫的重要性，而特朗普則祝賀兩人分別在國內的大選勝出。其後莫迪與特朗普另外進行雙邊會談，前者表示美印關係將進一步加強，特朗普亦形容兩國關係是前所未有的緊密。莫迪又指，兩人會討論伊朗、5G、雙邊關係及國防問題。



不過，在峰會前夕特朗普接連向日本和印度發炮。他再次批評對日的《美日安全保障條約》不公平；又斥印度對美國進口貨品加徵的關稅「不可接受」。但在炮轟過後，特朗普周五與兩人會面時均氣氛良好，又指雙方關係友好。據知安倍在雙邊會面時，把一張印有日本在美投資的指引遞給特朗普，上面以「日本在1個月內作出5項額外投資」為題，並附上美國地圖解說。



峰會首先聚焦於數碼經濟議題，安倍提出「大阪軌道（Osaka track）」的主張，有意在首腦宣言中納入構建自由交換數據機制；又期望改革世界貿易組織（WTO），推動公平自由貿易。特朗普則在數碼經濟問題上提及5G科技，又呼籲中國及印度需確保網絡安全及私隱。