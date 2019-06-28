長期食消夜飲酒飲天光　男子胰腺壞死命危

浙江寧波市32歲男子小林因生活習慣不良，不但一周有4晚在外面吃消夜，甚至豪飲至凌晨2、3時才回家。結果，他患上急性胰腺炎，入院時已腹腔積水、胰腺壞死，情況十分危殆，需緊急做手術解決。



據悉，去年8月開始，小林隔日就會約朋友食消夜、喝酒、如此持續了4個月，令小林體重逼近100公斤，白天精神不振，下個樓梯倒垃圾都會累。同年12月，小林的肚子隱隱作痛，到了晚上更痛得直冒冷汗，立即到醫院求醫。



經掃瞄顯示，小林已出現肝腎功能衰竭，整個胰腺已經壞死，腹液都跑到腹腔，腐蝕多個器官，必須緊急做手術。今年1月，他又出現急性壞死性腹腔出血，再次進行手術過後，小林需進入深切治療部留醫，並接受血液透析、抗酸等治療。



其後，小林嚴重得無法張口進食，醫生只能用一根管子將營養液直接輸送到小腸。及至周三（26日）小林才能出院，此時他的體重距離入院時足足輕了32公斤。



醫生表示，胰腺炎死亡率達20%，一旦發病危害人體多個器官。像小林般長期不良飲食者，會導致腸胃功能紊亂、甘油三酯過高，進而引發胰腺炎。