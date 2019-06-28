台男送禮物以為浪漫爆燈　老婆見到瞬間黑面

「我要抱怨我自己不懂老公的『浪漫』。」台灣一名吳姓女子在Facebook專頁「爆怨公社」發文稱，她近日與老公在日本逛手信店，對方興高采烈地說要送一份「浪漫」的禮物給她。想不到期望愈大，失望愈大，在她打開袋子看清楚禮物是甚麼時，瞬間激到暴走。



吳女表示，她當日逛店時很喜歡一個水晶球，拿起來看了很久，聽到老公說話立即滿心歡喜，以為大家心有靈犀，「我老公笑咪咪把袋子遞給我，我伸手接了袋子過來覺得奇怪怎麼那麼輕...整個傻眼！這不是我剛剛不屑還覺得好笑特別拍照的『富士山空氣』嗎？」



她連珠炮發地轟炸老公，「幹嘛花550日圓買這個垃圾回家？」、「550吃隻冰淇淋不是比較實在？」、「幹嘛浪費錢買個垃圾佔我的行李箱啦？」但老公不以為然，反指她很不浪漫。



事件引發討論，有網民留言開玩笑，亦有人幫忙出屎橋，「老公送的東西都要欣然接受，下次才會源源不絕陸續有來」、「我會假裝喜歡跟他說，以後不用買這個沒關係，然後默默放在櫃子關起來」、「如果有天富士山爆發，這個罐頭就會身價爆漲了」。