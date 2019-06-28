警搗破洗錢集團拘95人　涉額逾28億人民幣

福建泉州晉江市警方周三（26日）召開新聞發布會通報，今年5月破獲組建「第四方支付平台」，專為賭博、詐騙網站，提供充值、提現等服務的洗錢集團；在山東、福建等地搗破犯罪窩點27個，拘捕95名涉案成員。截至目前，涉案金額逾28億人民幣（約32.4億港元）。



該集團以鄭X尼為首，在網上搭建名為「通寶支付」的「第四方支付平台」。經查，平台提供在支付基礎上的多種衍生服務。平台一般由個人組建，即使沒有支付許可證亦可營運，因此間接為賭博、私彩等非法經營者，提供資金支付結算通道。



警方指，該平台向賭博、詐騙等網站，提供支付二維碼（QR Code）或支付網頁，將非法資金收集至他們控制的他人實名網絡帳戶後，再通過支付平台提現至銀行卡。集團從中抽取交易額2.5%至4%的佣金，然後將資金歸集再返還至對方的銀行帳戶。



警方掌握集團運作、成員身份及主要活動據點後，上月10日在山東淄博，福建廈門、福州、莆田、泉州等地展開行動，搗破多個犯罪窩點，拘捕鄭X尼及丁X豪等95名成員，並凍結銀行帳戶858個、網絡支付帳號1342個，扣押銀行卡915張，繳獲電腦21部及手機157部。



經查，集團首腦鄭X尼，3年前因犯妨害信用卡管理罪被判囚2年半，去年5月刑滿釋放。他在2014年註冊成立一間網絡科技有限公司，原本是為了代理銷售POS機（內地銷售終端機），惟他去年託人買入網站源碼，以公司名義在網上搭建「通寶支付」平台，並僱用平台技術人員丁X豪。



警方表示，該集團非法持有大量他人的信用卡，為他人從事資金支付結算業務，為賭博、詐騙等網站轉移資金，涉嫌非法經營、收買、非法提供信用卡信息及開設賭場罪共犯等罪。經泉州市檢察部門依法審查，日前對鄭X尼，丁X豪等68人作出批准逮捕決定。