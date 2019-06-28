今年首5個月破464宗食品刑案　拘1431人

內地食物安全一直為人詬病，公安部特別成立新組建的食品藥品犯罪偵查局，針對偵辦食安案件。根據廣東省公安廳周四（27日）通報，該省今年首5個月合共破獲464宗食品刑事案件，拘捕1431人。



今年以來，廣東省公安廳組織各地公安展開「利劍」、「颶風2019」、「打擊整治重點治安問題」等系列打擊食品違法犯罪專項行動，並聯合省市場監督管理局、省農業農村廳、省商務廳、省供銷合作聯社等部門，針對不同重點問題相繼展開「農村假冒偽劣食品」、「保健品欺詐」等行動，嚴厲打擊整治食品行業內的「潛規則」和「頑疾」。



另對重大案件，由省公安廳直接組織偵辦，對特別重大案件提請公安部或由省公安廳實行掛牌督辦，對涉案地域廣、案情雜雜的案件及時報請公安部發起全國協查或組織全省協查。



在通報的典型案例中提到，公安機關去年5月對佛山市順德區樂從鎮水藤村一名唐姓村民銷售的花生油進行檢查，結果顯示內合黃曲霉毒素嚴重超標；唐某事後因生產、銷售不符合安全標準的食品被立案偵查。經查發現，唐某所成立的生產公司，自去年4月2日至上月30日，合共銷售問題花生油超過9噸。目前，唐某及其餘疑犯已被檢察機關批准逮捕及審查起訴。



此外，惠州市博羅縣公安局根據惠州市博羅縣煙草專賣局移送案件線索，於去年12月21日截獲一部可疑貨車，當場查繳估計約600萬多元人民幣（逾682萬港元）的冒牌偽劣香煙，拘捕2名疑犯。