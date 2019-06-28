以為和解冇事？彭丹座駕撞豪車近半年後始被告

女星彭丹今年初於北京乘車期間，其座駕倒車時撞上另一輛豪華房車，車上坐着內地直銷公司寶健（中國）有限公司（下稱「寶健」）的總裁李道，網傳片段兩人事後握手並互換名片，誰知事隔近半年，彭丹及其公司被對方就當日事故告上法庭，索償12.8萬元（人民幣‧下同，約14.8萬港元），對此彭丹感到驚訝。



案件周三（26日）在北京市東城區人民法院開審，彭丹的助理張先生表示，彭丹一方會依照法庭裁決執行，但指當時雙方達成互不追究的口頭約定，誰知對方現在才提出索償，感到有違基本的誠信。



事發於今年1月，網上流傳片段，當時彭丹乘坐的邁巴赫撞上李道所乘的勞斯萊斯，雙方其後握手言和，被網民稱為「最文明處理方式」。而彭丹本人事後也透過社交平台發文稱，事發後自己沒有逃避責任，還詢問對方需要賠償多少，而對方說沒關係。



張先生表示，事發後有人報警，彭丹一方當時留了名片給對方，表示願意承擔對方的維修費用，但之後一直未收到對方聯絡，以為事情就這樣過去。但今年5月突然收到對方的起訴書，案件周三開審但未宣判。



彭丹的代理律師劉汝忠認為，口頭協議同樣受法律保障，為證明協議存在，他們提交了當時現場人士拍攝的影片，還申請了2名證人出庭，均證稱當時原告一方表示「沒事，不用賠了」。內地記者其後致電寶健查詢，卻未獲回應。