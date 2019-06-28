勞資酬勞引矛盾　青島地鐵承建商自爆工程出問題

山東青島地鐵1號線外部電力管道配套工程的承建商、青島遠望建築安裝工程有限公司（下稱遠望）的負責人劉飛雲，周四（27日）在網上爆料，稱相關工程存質量問題。他表示，自己原與上級的勞務承包人已解除合約，但因中間人酬金再次引發矛盾，遂決定舉報。青島地鐵集團周五（28日）回應，指已成立專項調查組展開調查。



劉指，總承包商中國葛洲壩集團電力有限責任公司經層層轉包，終由遠望施工，並於今年3月16日與承包商青島順源達勞務有限公司（下稱順源達）簽訂合約，包括支模、排管澆築、鋼筋製作等工作，並協定每月預支工人50%工資。



但自施工開始，近百名工人只收到4月6日發放的工資，5月則未如期收到。遠望因而在5月19日發出「停工通知」，要求順源達結算零星用工、合約外用工等最少50萬元（人民幣‧下同，約57.8萬港元）等。直至27日，因4號線有施工段發生坍塌事故，造成5人死亡，劉的公司因受影響而停工。



未料，順源達在本月3日發律師函，稱已按合約支付相關費用，反斥對方違約未及時發放工資，影響其施工經營，反要求遠望完成交接，退出施工現場。雙方於上周日（16日）簽訂協議，自動解除勞動合約，而順源達一次支付生活、材料等餘下的58萬元（約67.1萬港元）。但另需遠望保證不就工程質量、違法分包等問題舉報及提出訴訟。



劉本以為告一段落，未料負責發放酬勞的中間人因工程量出現分歧，只根據完成的工作量發放酬勞。劉覺得被陷害，又考慮有事故發生則需自己承擔，決定舉報自己，包括為節省耗材，將規定20厘米鋼筋加長至25厘米，90度錨固與混凝土墊層亦存有問題，即使曾向地鐵公司反映，但至今未得到回應。



青島地鐵周四回應，將對有關工程全面檢測，調查結果將第一時間對外發布。如存工程質量問題，將迅速整改，確保地鐵安全；如涉及違法違規問題，將按程序依法依規處理。