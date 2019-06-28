涉3省4地製銷假冒保健食品　案值逾2000萬人民幣

重慶市公安機關周四（27日）通報，當地近日破獲一宗互聯網製售有毒有害保健食品案，拘捕40名疑犯，案值逾2000萬元人民幣（逾2300萬港元）。



通報稱，重慶市公安機關去年下半年以來，發現畢某等人有利用互聯網製售假冒保健食品，且該案犯罪鏈條長、涉及人員多、涉案金額大。及至上月，專案組在3省4地同步展開收網行動，拘捕涉案疑犯及搗毀10個窩點，查扣3萬多盒有毒有害保健食品、5套生產設備及涉案證物。



經查，該犯罪網絡生產源頭在河南鄭州、安陽等地，疑犯方某等人在雜物庫房、車庫、住家及農村板房等處設立地下工場，通過混合攪拌藥粉、灌裝膠囊、壓制鋁板等方式，大量生產加工添加了國家明令禁止的西地那非（俗稱「偉哥」）等有毒有害保健食品。



同時，畢某、李某等人以互聯網教育培訓機構、商貿公司為掩護，在重慶市內多處寫字樓設立窩點，通過互聯網平台投放廣告，在微信群中投放文案、速遞站點、居民區報箱等地方以張貼二維碼等方式，誘導群眾掃描添加微信後，自稱是「楊氏中醫傳人」的疑犯，向受害人展示虛假醫館、行醫資格及診斷書等照片，進行天問診並推銷假冒製品。



警方指，食用含有西地那非的保健品可能引發頭暈、惡心、消化不良、血壓下降、視覺異常等不良反應，嚴重更可能造成心源性猝死；按照相關法律，性保健品屬於保健食品，不得添加「西地那非」等藥物成分，一旦添加則屬於有毒有害食品。