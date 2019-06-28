10億人民幣理財騙局細節曝光　員工篡改數據騙融資

內地美的集團2017年捲入10億元（人民幣．下同，約11.6億港元）理財騙局，引發輿論熱議。有內媒近日報道，隨此事引發的部分案件一審宣判，更多細節得以披露。據悉涉嫌詐騙的貴州安泰再生資源科技有限公司（下稱安泰公司），有員工為騙取資金，篡改公司財政數據，隱瞞公司資不抵債；有員工則假扮銀行職員，為融資提供擔保，最終令美的集團墮入騙局。



報道稱，由於美的希望盤活企業資金，遂選擇將企業10億元資金投向社會，藉此獲取利息回報。早在2015年，李幸向其同學聶勇提到美的有意對外放款一事，安泰公司法定代表人申建忠與公司融資負責人楊振峰從聶勇得悉後，並透過華創證券職員斯義金，以及從事資金中介業務的李恩澤，希望獲取上述融資金額。



司法材料顯示，美的融資資金分為7億（約8.1億港元）和3億（約3.5億港元）兩筆其中獲得3億資金的安泰公司，及其法定代表人申建忠等多人，被法院認定構成合同詐騙罪；被騙事件背後，還伴隨多名資金中介人的巨額利益分肥，所涉中介費超過1億元（約1.2億港元）。



2016年3月9日上午，李和美的集團財務有限公司員工朱立明，到被告塗永忠位於重慶銀行股份有限公司貴陽分行辦公室洽談。其中有被告假冒安泰公司財務總監，塗永忠則謊稱代表重慶銀行貴陽分行，為安泰公司融資7提供擔保並能在承諾函上蓋章。在短短48小時內，美的10億元資金就此通過偽冒銀行職員的引薦和「蓋章」，貸給其他企業。



安泰公司案件宣判後，有被告提出上訴，案件已由安徽省高院審理，目前尚未開庭。由於所涉案情複雜，另一宗相關案件已中止審理。報道又提到，除發生在成都、貴陽的兩宗案件外，美的同時期在四川攀枝花市還遭遇另一宗同類型借款事件，涉及金額2.5億元，該案目前尚未提起公訴。