發射台：內地霸座行為缺德　須立法規範嚴執法

乘高鐵出外旅行原是賞心樂事，但若不幸遇上「霸座男女」也實在大為掃興。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集瞄準炮轟這群無視社會公德，毫無羞恥之心的劣質乘客，炮轟他們不按座位安排，胡亂霸位，被揭發時甚至歪理連篇，惡人先告狀，必須立法規範及嚴懲。



四川一名女子日前乘坐高鐵時，遇上一名「無賴霸座男」，不單止座位被他強行霸佔，甚至在要求該男子返回原有座位時被對方喝罵，向該女子直言「你睇唔到我食緊麵呀？」最終需要尋求列車乘務員協助，但霸座男不但不認為自己有錯，更命令乘務員幫他拿着麵碗，亦要幫他搬行李，而乘務員為了息事寧人，只能乖乖就範。



事後鐵路局職員形容為個別事件，並呼籲乘客要文明乘車，但其實同類的霸座事件已一而再、再而三發生，甚至有常態化的趨勢，網絡上亦有很多與霸座相關的短片，令霸座變得有如「風土病」一樣。



其實霸座行為背後的心態便是不守規矩、不守法律，被揭發後更「聲大夾惡」，擺出一副大爺模樣，甚至命令乘務員，有如命令家裏工人一樣，是妄自尊大，誤以為付了車費便可以為所欲為，偏偏管理部門執法不嚴，不斷退讓和姑息，令社會難以步向文明。



中國古時號稱「禮義之邦」，可惜今時今日不少道德規範與美德已日漸消失，「中國人」三字甚至成為了不文明的代名詞，可見單靠道德教育難以扭轉社會風氣，必須靠立法規範和嚴厲執法，才有希望撥亂反正。



讀者欲觀看《發射台》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。



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