欽州商場火警卻報稱消防演習　官方：負責人被約談

廣西欽州的年年豐商場4樓一間餐飲店，周二（25日）突然發生火災，惟有自媒體報道引述涉事商場方，聲稱此事是消防演習。當地消防部門確認，事發當時確為火情而非演練；又稱明火己被撲滅。目前，年年豐廣場相關負責人已被當局約談。



事發在周二上午，涉事餐飲店廚房突然冒出一股濃煙。惟有當地自媒體報道引述商場消息，稱該事故實為「演習」，並詳細描述了演習情景，更提醒民眾不要傳謠。有內媒事發後到實地採訪求證，發現涉事餐飲店已暫停營業。



廣西欽州市消防救援支隊周四（27日）就此事發聲明，重申上述消防演習的說法並不符合事實，消防部門已約談年年豐廣場相關責任人。聲明指，事故為涉事餐廳工作人員操作不當，導致油鍋起火，相關人員用乾粉滅火器撲救，導致大量煙氣從煙囪排到室外。欽州市消防救援支隊接報後到場處置，明火己被撲滅，救援人員確認安全後返回。



年年豐廣場有許姓負責人周五（28日）向內媒表示，不明白該間自媒體當日因何發布該事故屬演練的消息；但強調商場周三（26日）確有消防演習的計劃，且已如期展開。欽州市互聯網信息辦公室則表示，目前正在對涉事自媒體的行為展開調查。