偽冒法律僱問敲詐勒索　警拘至少16涉黑人員

上海市市場監管局周五（28日）公布掃黑除惡專項鬥爭中的典型案例，事發於楊浦及奉賢2區，有疑犯藉造假過期食品的投訴，以「法律顧問」名義涉嫌敲詐勒索，涉案至少上萬元（人民幣‧下同）。截至目前，警方逮捕至少16名涉黑人員。



去年5月至6月期間，楊浦區市場監管局多次收到姜姓男子舉報，聲稱多間商舖銷售過期食品，並提供片段要求獲得賠償。監管局派員調查，發現被舉報的食品集中於某幾種商品；而店舖現場未有發現其他過期食品，遂懷疑案後涉及敲詐勒索。經查後，警方鎖定姜男車輛，在車內查獲大量與舉報脗合的過期食品。其後將姜男等人因涉嫌詐騙被刑事拘留。



同年7月，奉賢區市場監管局同樣收到多宗投訴電話，反映超市食品標籤、過期食品問題，並要求退賠查處。經查發現，報案電話均出自同一地址；而涉案超市在被投訴前有3類人分別以到店查看、購買、提供法律援助為由頻繁出入，騙取4000至8000元（約4630至9260港元）不等的保護費及顧問費用。



深入調查後，警方查出上述人士經常出入「上海異商企業服務有限公司」，並從數據庫搜索全市有關舉報，成功鎖定姓名、手機聯繫方式等個人信息，共收集到10個手機的463條投訴記錄，至本月拘捕15名涉案人員。