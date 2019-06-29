華人家庭澳洲非法捕蟹惹眾怒　同胞︰丟中國人的臉

澳洲近年頻頻發生華客違規撈捕海鮮事件，引起當地居民不滿。定居墨爾本的女華僑小月（化名）近日向當地媒體投訴，指她周日（23日）與3位朋友到布萊爾高里碼頭（Blairgowrie）抓螃蟹時，遇上一個沒質素的上海家庭，他們不但無視警告牌在碼頭禁止撈捕的一側捉蟹，又多次中途「截劫」其他遊客的螃蟹，最後更「帶着勝利者的微笑和姿態」離開，令當場的遊客十分不滿。



小月透露，當天來到布萊爾高里碼頭捉蟹的遊客很多，大部分遊客都很守規矩，唯獨該個祖孫3代共6人的上海家庭，無視「禁止在碼頭一側垂釣」的警告牌，拿着自製加長版的撈網捉螃蟹。有遊客好意上前提醒他們「那邊不可以抓」，且「工具不合法」，卻被對方無視。更令人憤怒的是，該個家庭更瞄準「正要流入旁人的網裏」的螃蟹，直接半路撈走，引起眾人不滿。



另外，他們一家老小又在棧橋上跑來跑去、大呼小叫，嚴重騷擾了其他遊客。有遊客實在不堪其擾，大罵他們「不要臉」，又指摘他們「會把兩個小孩子教壞」，惟他們仍把所有人的說話當作耳邊風。眾人見好言相勸不果，有人掃興離開，餘下的遊客則一致同意向當地漁署部門舉報。



聽到有人打舉報電話後，該對父母立即讓2名小孩子抬着螃蟹先走，然後在眾人的噓聲下，洋洋得意地離開。漁署部門接獲小月舉報電話後，便要求小月拍下該個家庭的車牌；小月依言照做時，該對父母才上前表示「我們剛來澳洲不懂」。



小月及後發現，該個家庭原來一共有8、9個人，但只有一輛車，懷疑他們超載。她坦言，即使對方是自己的同胞，亦不能輕饒，直指「一定要曝光，不能讓他們丟了中國人的臉！」