警破「套路貸」組織拘逾200人　主腦為牛津大學研究生

江蘇鎮江警方近日搗破一個套路貸團夥，拘逾200名疑犯，涉案金額達18億元（人民幣‧下同，約20億港元）。警方指，主犯朱X卿是牛津大學研究生，去年因公司虧損而改做套路貸，9月內獲利2億元（約2.3億港元），目前已潛逃出國。



去年10月26日，當地警方接到一名劉姓女子報案，稱自己在借貸平台「隨心借」申請借款1850元（約2139港元），但被要求上傳手提電話通訊錄，且需扣除750元（約867港元）手續費，最終借到1100元（約1272港元），於7天後還款。惟她逾期還款1天後，該平台不斷致電騷擾和威脅她的家人，更發送修改後的淫穢圖片。劉女最終被迫還款1942.5元（約2246港元），但對方並未罷休，不斷致電討要利息欠款，「不給錢也行，有本事你來抓我啊」。



警方隨後拘捕多名疑犯。經查，朱姓主犯是一名「海歸」男子，早年回國創建一間IT公司，但因經營不善，經過市場調查，認為「套路貸」業務能快速營利，遂於去年3月正式轉型。警方指出，該「套路貸」案的受害人次、資金交易次數和拘捕人數，均為全國最高。