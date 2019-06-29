天津天獅傳銷案公開宣判　主犯3罪成判囚7年

內地傳銷問題嚴重，福建三明市中级人民法院通報，為禍當地多地的「天津天獅」傳銷案，周五（28日）在將樂縣人民法院公開宣判，案中主犯張X、廖X糧、馬X龍等16人，因犯組織、領導傳銷活動罪，非法拘禁罪，敲詐勒索罪，被判有期徒刑7個月至7年不等。據通報，該案是「掃黑除惡」專項鬥爭工作開展以來，該院審理規模最大、被告人數最多的惡勢力犯罪案件。



起訴書顯示，張X在2014年加入「天津天獅」傳銷組織後，先後招攬廖X糧、馬X龍為管理人員，在將樂縣從事傳銷活動。他們通過手機通訊軟件，以介紹工作、戀愛交友等為名，誘騙受害人到傳銷窩點後，先是禁錮受害人，再以洗腦、威脅、虐待、體罰等手段，逼使受害人購買虛擬化妝品，再加入該組織，繼續發展他人參加。曾有受害人因拒絕加入，被迫一次抽多根煙、吞煙頭和紙巾等，最終被迫交錢。



法院審理後認為，以張X為首的惡勢力組織成員人數眾多，以暴力、威脅的手段多次實施違法行為，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會生活秩序，造成惡劣社會影響，符合惡勢力犯罪集團特徵。



最終，張X三罪併罰，被判有期徒刑7年、罰款4萬元（人民幣．下同，約4.63萬港元）；廖x糧三罪併罰，被判有期徒刑6年，罰款3萬元（約3.47萬港元）；馬X龍3罪併罰，判囚有期徒刑5年9個月，罰款3萬元；其他人則被判有期徒刑7個月至2年6個月不等。