地震頻現揭建築安全問題　台住戶唔願洗錢改建

台灣地震頻生，其中花蓮今年4月18日發生黎克特制5級地震，造成大廈傾斜，揭發建築物有安全隱患。據了解，台北及新北共有79萬幢30年樓齡以上的舊樓，惟因業主未能達成共識，重建項目難以展開。



台北市共有54幢「黃單」建築，即建築物非主要結構損壞或鄰近建築物傾斜，需要修繕的建築。但若要重建，須經過耐震評估，且要土地與建築所有持權人100%同意才可申請，惟多數民眾都不想有額外開支。



台北大安區議員李慶元認為，政府應將危樓採分級制，分清哪些有危險須即時疏散住戶及強制拆除，又建議承建商可負擔補貼價。房地產業務專家陳泰源表示，受法令規定，改建範圍須在千坪（約3.5萬平方呎）以上，對集合式住宅而言，只要有一戶不同意就難改建。台北市200多宗改建案，實際通過不到10宗，多數因住戶未就樓價達成共識，不同意改建。



新北市房屋改建的數量是全台之冠，該市工務局使用管理科長陳德儒指，自2016年高雄美濃地震後，市府推出免費房屋檢查服務，勘查其耐震能力等，現已勘查2532宗個案，過去3年共2014幢建築通過重建申請。市更新處總工程司盛筱蓉表示，已成立都市更新專屬辦公室，主動輔導舊屋檢查，過去1年申請的74宗個案，有45案通過，當中13幢樓房拆除完畢。



東網駐台記者宋江誠報道