長榮10班來往港台航班取消　工會罷工投票下午公布

長榮航空空服員罷工多日，長榮加碼公布7月10日前將有超過300航班取消，周六（29日）有10班來往港台的航班取消。桃園市空服員職業工會罷工投票結果將於下午公布，有航空界人士分析，即使即日結束罷工，讓航班調度恢復正常，至少仍需一個星期。



長榮航空從6月20日罷工首日開始，總共取消1713班次、影響旅客約34萬人。惟隨罷工空服員陸續歸隊上班，長勞7月的運作能力可維持6成、甚至逼近7成。



長榮周五（28日）向員工發出內部信，強調公司仍歡迎她們回頭上班，只要在當晚11時59分前，按照4個步驟做的話，就能讓更表從「罷工」變成「無薪事假」。據悉，願意上班的空服員已突破300人。



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