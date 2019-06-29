禁煙場所首次違法不直接開罰　深圳最嚴控煙令惹議

被稱為深圳「史上最嚴控煙令」的《深圳經濟特區控制吸煙條例修正案（草案）》（下稱《修正案》）日前提請審議，惟有控煙志願者指出，該草案提到將煙草專賣局納入控煙新成員單位，以及禁煙場所首次違法不直接開罰，2項舉措是「控煙令」的倒退，不利於未來控煙工作。



據了解，《修正案》提到，包括將電子煙納入控煙範圍、站台和地鐵口例入「禁煙區」、個人違法吸煙將直接罰款、中小學校和青少年宮出入口路程距離50米內不得銷售煙草製品等，經深圳市人大常委會周三（26日）表決通過後，「史上最嚴控煙令」將在今年10月1日正式實施。



然而《修正案》出台後，惹來不少非議聲音，而將煙草專賣局列入控煙成員，更引來不少人的調侃稱：「賣煙的來控煙，不是既當運動員，又當裁判員嗎？更何況煙草公司的目標是追求利潤，怎麼會控好煙呢？」另中國政法大學副教授、衞生法研究中心執行主任解志勇直接指出，內地控煙最大障礙來自煙草公司等利益集團，「他們以GDP（國內生產總值）、稅收等為借口，影響控煙工作的順利進行」。



深圳市人大法制委員會在說明中解釋稱，相關決定是依規而行，又指北京等地的控煙法規也將煙草專賣局列為控煙工作的監督管理部門；此外，煙草專賣局作為主管煙草行業、實施煙草專賣制度的行政執法機構，又是控煙履約的主體之一，在控制煙草製品銷售等環節扮演重要角色。因此，將該局納入深圳控煙工作聯席會議成員單位的做法合適。



不過有控煙志願者認為中國煙草業的體制是政企合一，煙草專賣局的另一個身份是煙草公司，在無煙環境立法的公共衞生政策制定中，煙草業也定必阻礙法規的有效執行。