大阪G20：中美重啟貿易談判　美方不加徵新關稅

在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會周六（29日）踏入第2天，美國總統特朗普與中國國家主席習近平再次舉行會面。習特會原定於香港時間早上10時30分開始，但最終延遲了約20分鐘，舉行約80分鐘後結束；中美雙方同意重啟對話，美方表示不會加徵新關稅。特朗普形容會談比預期更好，已重回軌道。特朗普將於香港時間2時半發布聲明。



中方官媒報道，習近平會上強調中美經貿合作的本質是互利雙贏，中方有誠意與美方繼續談判。他又稱談判應體現相互尊重、平等、解決各自合理關切。中方在涉及主權和尊嚴問題上必須維護核心利益，希望美方公平對待中國企業和中國留學生。



特朗普稱希望通過協商解決兩國貿易平衡，為兩國企業提供公正待遇。美方將不再對中國出口產品加徵新關稅，希望中方能從美國增加進口。習近平闡述了中國政府在台灣問題上的原則立場，特朗普回應指，美方重視中方在台灣問題上的關切，將繼續奉行一個中國政策。



習近平率先抵達會面場所，等待特朗普進場後，在兩國國旗前握手合照；兩國團隊其後相對就席。習近平表示中美關係近年發生巨大變化，強調中美關係合則兩利，鬥則俱傷。他提及在1970年代令中美外交關係恢復的乒乓外交；期望兩國協調合作，以穩定為基調發展關係，又表示曾與特朗普通過書信和電話保持聯繫。



特朗普則稱他與習近平有很長時間相處，將成為朋友。他又稱會面將具建設性，表示有意達成公平、具歷史性的某種協議。特朗普指，中美磋商此前雖稍有受挫，但現時離取得成果已非常接近。兩人並未回答記者提問。



特朗普表示，他在周五的晚宴上已與習近平會面：「很多事情實際在昨晚已達成。」他強調中美關係非常良好；至於雙方會否達成貿易協議，他表示時間會給出答案。特朗普此前曾稱，若G20峰會無法達成協議，他將向餘下所有中國商品加徵關稅。



美國副總統彭斯的幕僚長周五在白宮表示，今次中美元首會面最佳的結果將會是重啟貿易談判。中國外交官同日稱，中方感受到美國正在極限施壓，形容美國提出了許多要求，但不想讓步。數名G20領袖在峰會首天均表示，中美貿易摩擦升溫威脅全球經濟增長。



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