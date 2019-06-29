虛開增值稅發票達2.3億人民幣　4主犯判囚終身

北京市第三中級人民法院日前開庭，審理一宗虛開增值稅發票案。涉案人闞X、馬X等8人，因虛開增值稅發票達2.3億餘元（人民幣．下同，約2.7億港元），被裁定虛開增值稅發票罪成，其中4名主犯被判無期徒刑。據了解，此案為北京法院系統審理的稅額最高的虛開增值稅發票案。



闞X分別作為3間公司的法定代表人及實際控制人。他於2010年至2015年間，在沒有貨物購銷的情況下，夥同並指使公司財務人員于X，以公司名義向北京天馬恒運商貿有限公司（下稱天馬恒運）等單位，開具增值稅專用發票2562份，稅款合計2.3284億餘元（約2.69億港元）。



其中，馬X等人利用掌握的7間公司，多次為天馬恒運從闞X的3間公司，虛開增值稅專用發票共計1771份，稅額共計1.1656億餘元（約1.35億港元）；李X則虛開增值稅專用發票500餘份，稅額逾8600萬元（約9950萬港元）。



王X、張X等人則介紹闞X旗下的公司，在沒有實際貨物購銷的情況下，為4間公司開具增值稅專用發票共計234份，稅額合計2900餘萬元（約3350萬港元）。上述增值稅專用發票均已認證抵扣。涉案人士於2017年先後被捕歸案。



經審理，法院認為上述涉案人士行為均構成虛開增值稅專用發票罪，考慮主犯、從犯、事實、犯罪情節等情況，遂作出上述判決。