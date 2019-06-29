討薪漢被關押死亡　派出所：酒後自己撞牆身亡

內地經常發生在押人員於派出所或看守所內死亡事件。內蒙古巴彥淖爾市五原縣一名48歲張姓男子，早前討薪時被警員帶走，隨後在派出所內離奇死亡。及至周五（28日），縣公安局發布警情通布，指張要求在審問室內抽煙被拒後，突然用頭撞牆，隨即倒地昏迷，經搶救無效死亡。



近日網絡流傳一張母子街頭舉牌討公道的照片，引起社會及輿論的關注。照片中的一名婦人頸上掛着一張大紙牌，內容提到其張姓丈夫上月30日討薪時，被五原縣西環派出所拘留，結果在所內死亡，事件至今拖了近一個月仍未解決；婦人身旁的男孩則抱着亡父的遺像。



針對婦人的指控，縣公安局一名工作人員周五回應說，張某因酒後在地盤鬧事，隨後被傳喚到派出所問話，並否認其遭拘留，又指張某在問話的過程中，醉酒失控，在辦案場所內自己用頭推牆撞門而死亡。



「張某在地盤幹了幾天，因為和其他工人配合得不好，一生氣就不幹，之後幾天沒有到地盤工作，到了上月30日到地盤討薪的時候，喝了酒，才發生了後來的事情。」縣公安局工作人員續稱，張某因被拖欠了張某數千元人民幣的工資，事發當天到地盤討薪時大吵大鬧，又拉了地盤的電閘阻礙施工，警員到場將其傳喚到派出所調查。



對於張某失控為何沒有人制止，該工作人則稱，「他動作很快，沒一會就不行了，應該是撞到頭部或脖子扭住了」，但未有回應張某撞牆後是否將其即時送往醫院救治等問題。及至周五，縣公安局發布通報回應事件時透露，事發後已將情況匯報上級部門，當地紀委監委、檢察院已即時介入，同時通知死者家屬，並向他們播放全程閉路電視畫面。