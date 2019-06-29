資料庫：青年看守所枉死　「躲貓貓」成網絡潮語

「躲貓貓」，即是港人所認識的捉迷藏，但這種孩童玩意，因為雲南青年李喬明早年在看守所在押期間離奇死亡，警方隨後通報稱其「躲貓貓」時撞牆致死而變質。事件引發輿情後，網民更調侃說捉迷藏是一種「極危險遊戲」，而「躲貓貓」一詞更成網絡潮語。



事緣於2009年1月28日，時年24歲的李喬明因涉嫌盜伐林木，被昆明市晉寧縣公安局刑事拘留，並羈押在縣看守所，同年2月12日死亡。警方當晚發布通報稱，李在所內與獄友玩「躲貓貓」時頭部受傷，經送往醫院搶救無效死亡。



事件經媒體報道後，在網絡迅速發酵，並引來各方質疑警方說法，認為一群成年人在看守所內玩捉迷藏這樣的孩童遊戲，聽起來令人匪夷所思，何況如此低強度的遊戲竟能致死，更是非常離奇和難以置信。



隨後經法院審理查明，李在押期間多次遭警員體罰、虐待和毆打，導致其顱腦損傷死亡。法院認為縣看守所前警員李東明犯玩忽職守罪，判處1年6個月有期徒刑，緩刑2年；看守所前監管人員蘇紹錄犯虐待被監管人罪，判囚1年。



李喬明枉死事件，令「躲貓貓」成為了當年網絡第一熱詞，翌年1月，甚至被收錄到上海譯文出版社新編的《漢英大詞典》用詞，譯為「Hide – and – Seek」。