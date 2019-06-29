武漢市民上街反對建垃圾焚燒廠　警方驅趕釀衝突

廣東雲浮郁南縣日前有村民上街，反對當地政府未經村民同意，強行興建垃圾焚燒發電廠，最後縣政府公報取消建廠項目選址。周五（28日）在湖北武漢，亦傳有大批市民上街反對於當地建垃圾焚燒發電廠，事件終演變成警民衝突。



事發地點位於湖北武漢市新洲區陽邏陳家沖，有當地居民指，當地一處佔地逾千畝、使用了10多年的垃圾堆填區，產生的惡臭覆蓋8公里範圍，嚴重影響當地房地產發展，以及30多萬居民的生活。當地居民因此要求盡快關閉該堆填區，並於原處改建成綠化帶。



本月初武漢城管委表示，陳家沖垃圾堆填區將於來年底之後停止接收處理垃圾，而市政府擬於陳家沖循環經濟產業園內興建垃圾焚燒發電廠。當地居民得悉後，周日（23日）便上街派傳單呼籲反對建廠。及至周五事件升級，網傳上萬名市民前住陽邏街抗議。



據報，在日間遊行過程中，警方與市民已多次發生衝突，有市民聲稱被警員毆打並帶走。新洲區區長曾到場試圖安撫市民，卻未見成效。抗議活動持續到晚上，街上集結的市民愈來愈多。晚上9時許，警方採取行動清場。網上流傳的片段及照片顯示有警員揮棍，有市民頭破血流。



至於堆填區的投資方、屬國有企業的武漢環境投資開發集團有限公司，日前在網上回覆市民查詢時表示，垃圾焚燒發電項目尚無動工計劃，又指即使項目確認實施，也將在政府和行業監督下進行，確保符合環保水準及公眾知情權。